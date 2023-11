Procura por brinquedos da Barbie aumenta e produto custa até R$ 2,3 mil

Com toda a repercussão do filme “Barbie”, que teve estreia no dia 20 de julho, comerciantes da Capital enxergaram “no mundo rosa” a possibilidade de alavancar as vendas no setor de brinquedos e atrair o consumidor. Com isso, os brinquedos da marca vão de R$ 39,90 como a Barbie Fashionista, à R$ 2.369, para a Mega Casa da Barbie.

Comerciantes apostaram em colocar a boneca e outros produtos da marca em evidência, estratégia que vem dando certo, conforme explicou o gerente da Giga Atacado, Pedro Magalhães. “Com foco no momento, depois do lançamento do filme, a loja separou os produtos da marca e destacou os itens na entrada e teve bastante procura. Na loja temos um setor gigantesco de brinquedos, com vários personagens, por isso ainda não conseguimos dimensionar uma porcentagem de brinquedos da Barbie que já saíram. Mas está tendo muita venda. Vários produtos que estavam parados começaram a vender”, enfatizou.

O gerente de uma das lojas da Pirlimpimpim, Matheus Damaceno, conta que é esperado um aumento nas vendas da linha Barbie. “O preço é tabelado pela marca Mattel, mantemos a tabela mínima nas nossas lojas. Tivemos um crescimento de venda, mais de 8%, é uma demanda que vende muito bem ao longo dos anos. Ainda estamos com uma expectativa de crescimento de todos acessórios e bonecas da marca”, ressaltou o gerente.

da Pirlimpimpim, Matheus Damaceno, conta que é esperado um aumento nas vendas da linha Barbie. “O preço é tabelado pela marca Mattel, mantemos a tabela mínima nas nossas lojas. Tivemos um crescimento de venda, mais de 8%, é uma demanda que vende muito bem ao longo dos anos. Ainda estamos com uma expectativa de crescimento de todos acessórios e bonecas da marca”, ressaltou o gerente marca, conforme explicou uma vendedora à equipe de reportagem.

Na loja Pirlimpimpim, os brinquedos da Barbie podem ser encontrados no valores de: R$ 39,99 Barbie Fashionista, R$ 99,90 Barbie Unicórnio, R$ 209,90 Barbie com acessórios de beleza, e R$ 189,90 Barbie com cadeira de rodas. Vale destacar que a mesma boneca com cadeira de rodas, em sites de compras está custando R$ 220 e a Barbie Negra com Cadeira de Rodas por R$ 243,99 (sem contar o frete).

Em uma das lojas franqueadas da Ri Happy, o jatinho da Barbie custa R$ 999,99, o trailer sai por R$ 1.149,99 e a Mega Casa dos Sonhos custa R$ 2.369,99. Este mesmo produto esta custando R$ 2.491,90 pelo site de compra Magalu e custa R$ 2.299,90 no site da Pirlimpimpim O rosto da Barbie com 6 acessórios pode ser encontrado por R$ 169,99 (Giga) e R$ 109,99 (Planeta).

Para alguns consumidores, o sorriso no rosto da criança que ganha uma Barbie não tem preço. É o caso da Rosália Moreira, de 70 anos, que costuma comprar a linha pela qualidade “Quase todo ano dou uma Barbie de presente para minha neta, ela pede e eu, como vó, não deixo de presentear. Hoje, estou escolhendo um presente, para outra criança que vai fazer aniversário, e já vim na sessão da Barbie pesquisar algo”, ressalta a consumidora.

Por Suzi Jarde – Jornal Impresso

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram