Em Alta – Jhoseff Bulhões

Quem acaba de lançar seu mais novo clipe é o cantor Matheus Kruz. A música “Rebola Assim” já está disponível em todas as plataformas digitais. Ele é da Capital e também faz sucesso nas mídias sociais, só no Instagram tem mais de 28 mil seguidores. Sou fã de carteirinha dele, desejo todo sucesso e que o Brasil possa ter a oportunidade de conhecer seu talento.

Rapidinhas…

Estive visitando, no decorrer da semana, a competente diretora-executiva da Agems, Rejane Monteiro. Ela, como sempre muito simpática e atenciosa, o Carlos Alberto de Assis, só tem gente de peso trabalhando com ele. Adorei conhecer a agência, fiquei encantado com tantos serviços que eles prestam a nossa sociedade.

Recebi o convite do lançamento oficial do calendário de atividades alusivas aos 124 anos de Campo Grande. Quem me enviou o convite foi a própria prefeita Adriane Lopes. Fiquei lisonjeado pela lembrança. O evento acontece nesta segunda- -feira (7), no Armazém Cultural, na Esplanada Ferroviária. Já confirmei presença, estarei lá prestigiando este grande marco para nossa cidade. Essa é exclusiva: a dupla Bruninho e Davi está se preparando para lançar, em breve, mais uma música, mas dessa vez com a participação da dupla Israel e Rodolffo. Fazia tempo que não ouvia falar deles, mas agora surgiram com essa novidade. Eu adoro essa dupla, estou na torcida e aguardando uma entrevista com os cantores. Falei com o querido Rodrigão, da TV MS Record. Ele continua muito querido e humilde, tem razão de fazer todo esse sucesso no MS. Eu sou suspeito para falar dele, gosto demais. É uma pessoa incrível!!! Quem também me convidou para a gravação do seu DVD foi o cantor Vallente.

O evento aconteceu na última terça-feira, em uma casa noturna da Capital e foi só para convidados. Não pude estar presente devido a outro compromisso, mas fiquei feliz pelo convite. Ansioso para conferir esse material. Antes de encerrar minha coluna desta semana quero avisá-los que, vem aí, a Feijoada do Bulhões! Em breve divulgo a data. E também tenho uma dica de livro, estou lendo “O Ego é Seu Inimigo”, do autor Ryan Holiday. Muito bom, estou gostando e recomendo. Fui, até a próxima semana!