Procon multa em mais de R$ 181 mil,14 farmácias de Campo Grande

O superintende do Procon de Mato Grosso do Sul, Marcelo Salomão, fiscalizou farmácias e aplicou R$ 181,9 mil em multas por irregularidades.

Os fiscais detectaram irregularidades em 14 estabelecimentos de oito redes de farmácias.

Entre as infrações cometidas estão a comercialização de produtos sem a devida precificação, produtos sem informações impressas nos rótulos das mercadorias, comercialização de mercadorias fora do prazo de validade, divergência de preços entre as ofertas das gôndolas e os registrados nos caixas, atribuição de preços distintos para o mesmo item e publicidade enganosa.

Também foi constatada a utilização de letras em tamanho reduzido, que dificultam a percepção do preço do produto, induzindo o consumidor ao erro, falta de informações adequada e precisa acerca do preço dos produtos, ausência de emissão de nota fiscal, ausência de profissional farmacêutico durante o horário de funcionamento, ausência de placa informativa sobre a obrigatoriedade da devolução do troco integral ao consumidor e ausência de placa informativa sobre a disponibilidade do CDC para consulta.

Mais informações sobre as empresas multadas no site do Procon.

Com informações da assessoria.