Procon de Campo Grande divulga pesquisa de intenção de compras para o Dia das Mães

Com o Dia das Mães se aproximando, o Procon Municipal de Campo Grande realizou pesquisa qualitativa de intenção de compras para data, comemorada este ano no dia 8 de maio. Entre os dias 25 e 27 de abril foram entrevistadas 210 pessoas, maiores de 18 anos por meio de questionário contendo 10 questões.

De acordo com a pesquisa 69% dos consumidores questionados pretendem presentear alguém no Dia das Mães. 17% não irão presentear e 14% estão indecisos. As mais presenteadas serão as mães, com 42%, seguidas das esposas com 19,1%, sogras 15,3% e madrastas com 8%. Avós e filhas ficam por último, com 6,1% e 3,4% respectivamente.

As flores ficam no topo da lista para presentes, com 19,4%. Perfumes e cosméticos ficam em segundo com 14,1% e chocolates em terceiro, com 13,2%. Eletrodomésticos, livros e eletrônicos são os menos queridos dos consumidores, com 6,9%, 5,3% e 4,3%.

O Procon também constatou que os 89,9% consideram que os presentes estão mais caros que o ano passado. Quem for as compras esse ano pretende gastar de R$ 100,00 a R$ 200,00 (47,3%). Apenas 1,8% dos entrevistados pretende gastar mais que R$ 500,00.

Lojas de bairros e shoppings ficaram empatados com 18,8% como escolha de local para as compras. 20% ainda não decidiram um local. Internet (14,5%) e revendedores de cosméticos (10,9%) também foram apontados como opções de local para compras.

Mais da metade dos entrevistados – 61,3% – pretendem fazer pesquisas de preço para encontrar as melhores ofertas e dos 47,59% que forem parcelar as compras pretendem usar o cartão de crédito como método de parcelamento (79,6%).