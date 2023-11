Procon comemora Dia D de negociações na Praça Ary Coelho

O mutirão de renegociação de dívidas que iniciou na última terça-feira (26), atraiu mais de 400 consumidores que receberam atendimento durante o Dia D do Renegocia! no Mutirão de Negociação de Dívidas, na Praça Ary Coelho, em Campo Grande.

Os Procons de todo o País recebem até 11 de agosto os pedidos de renegociação de débitos em atraso, exceto casos de pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário.

No local estiveram 228 consumidores com atendimento prioritário (40,20%), grupo que inclui, por exemplo, pessoas idosas e gestantes. Houve orientação de onze pessoas pela Defensoria Pública, sete encaminhadas ao Ministério Público, sete as equipes de educação financeira dos Procons estadual e municipal, assim como seis ao TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

Já são 290 processos abertos e em andamento. Interessados que pretendam aderir ao Renegocia! tem prazo até o dia 11 de agosto para abrir seu processo de renegociação no Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), e no Procon Campo Grande.

