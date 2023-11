‘Saída de emergência’: humorista Márcio Donato apresenta espetáculo no teatro Dom Bosco

O humorista Marcio Donato vem a Campo Grande com o espetáculo “Saída de Emergência”, neste domingo (30), às 20h, no teatro Dom Bosco. O artista apresenta citações incômodas e irritantes sobre os seus dias de viagem, mas com reações inusitadas que costumam garantir muito humor à plateia. Ele conquista o público com o repertório cheio de situações do cotidiano, que são capazes de tirar qualquer um do sério, mas não só a habilidade com que Donato apresenta esses desabafos é o desafogo cômico que cativa sua plateia. Além do humor, a falta de tolerância que o intérprete usa para lidar com os imprevistos irritantes do dia a dia é outra característica do seu show, que costuma arrancar muitas gargalhadas da plateia.

Essa é a característica chave do seu trabalho que, segundo o comediante Wagner Jean, permite com que o público experiencie aquelas reações que todo mundo imagina diante de momentos “burocráticos” da rotina. “A persona que ele apresenta no palco, que é essa persona do revoltado, do intolerante com algumas questões do dia a dia, o Marcio consegue trazer essa raiva para o palco e, de fato, muitas vezes são comportamentos que nós temos na nossa cabeça. Mas que, obviamente, por convívio social, nós preferimos manter as aparências e procurar lidar com as coisas de uma maneira mais tranquila. E por isso o Márcio é muito bom, porque acaba extravasando e levando isso para o palco. Acho que isso ajuda muito na identificação do público com a persona que ele apresenta”, acredita Wagner.

O promotor do evento na Capital, Leonardo Alencar, ressalta que esse é um tipo de espetáculo que faz sucesso na Capital. “Costumo trazer espetáculos conhecidos e que estão em destaque no Brasil para Campo Grande e faltava esse. Acredito que a comédia é como um remédio para várias coisas, por isso também é fundamental para todos. Eu quero ela em Campo Grande e estamos trabalhando muito para ter os melhores comediantes por aqui, colocando Campo Grande no cenário nacional desses espetáculos”, afirma Alencar.

Biografia

Márcio Donato é comediante desde 2010 e destacou-se por sua versatilidade em abordar vários temas com reações enfurecidas e exageradas. Ele começou se apresentando em alguns bares de São Paulo e em grupos de comédia. E o sucesso não demorou muito a aparecer! Destacando-se por sua versatilidade em abordar variados temas em cima do palco, Márcio é conhecido por sempre demonstrar indignação e temperamento explosivo, desabafando tudo de uma maneira muito engraçada, que faz todo o público cair na gargalhada.

Em 2019, lançou seu especial “É pra Isso que Eu Tô Vivendo” em seu canal, onde o mesmo atingiu a marca de mais de 1 milhão de visualizações em menos de um mês. Em 2020 lançou, também no YouTube, seu segundo solo “E Olha que Eu Tô Sóbrio”. Atualmente, está em cartaz todas as quintas e rodando o Brasil com o seu grupo de comédia 4 Amigos, considerado o maior grupo de stand-up comedy do país, e com o seu novo show solo “Eu Odeio Viver”.

Em 2021 lançou seu 3º especial de comédia “Eu Odeio Viver”, que está disponível na plataforma Globoplay, e atualmente está viajando com seu 4ª show solo “Nossa, Como o Mundo Tá Chato”.

Por – Ana Cavalcante

