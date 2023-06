Primeiro dia do inverno começa com sol, mas meteorologia indica mudanças para MS

O inverno começa oficialmente nesta quarta-feira (21), a partir das 10h58, mas o dia começou com sol e temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul. Porém, o clima estável não deve durar muito tempo e a meteorologia indica mudanças climáticas a noite, com a aproximação de uma frente fria.

A mudança ocorre devido ao intenso fluxo de umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Estes sistemas devem favorecer o aumento de nebulosidade e chuvas, com destaque nas regiões sul e sudoeste do Estado.

Em Campo Grande, a mínima será de 15°C e a máxima de 28°C; em Dourados, a temperatura varia entre 12°C e 26°C. No leste do Estado, em Anaurilândia os termômetros marcam 13°C na manhã e 26°C durante a tarde. Em Ponta Porã, no sul, o dia começa com 14°C e atinge os 24 °C nos períodos mais quentes.

No Pantanal, a mínima em Corumbá será de 19°C e a máxima de 29°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 18°C e atinge os 28°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, termômetros ficam entre 15°C e 32°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 13°C pela manhã e 28°C durante a tarde.