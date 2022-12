Previsão indica chuvas e temperatura com máxima de 29°C

Nesta quinta-feira (29), Campo Grande terá tempo instável, com possibilidade de chuvas de intensidade forte para algumas localidade da cidade, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado de Mato Grosso do Sul). A temperatura mínima é de 22°C, com máxima de 28°C.

Tratam-se de chuvas típicas de verão, que irão ocorrer com maior frequência no período da tarde.

De acordo com o Cemtec, as tempestades podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões centro-norte (Campo Grande, Camapuã) e leste (Anaurilândia) do estado. Também são esperados acumulados de chuvas acima de 40 mm/24h.

O centro de monitoramento explica que as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao deslocamento de cavados (áreas de baixa pressão atmosférica) e o avanço de uma frente fria oceânica que organiza um canal de umidade sobre o centro-oeste do Brasil, que favorece a formação de nuvens e chuvas em MS.

A previsão de temperatura para as regiões, estão entre: 22/28 °C na região Centro (Campo Grande/Sidrolândia); 21/29 °C na região da Grande Dourados (Dourados/Rio Brilhante); 20/29°C na região Sul-Fronteira (Ponta Porã); 24/30°C na região do Pantanal (Corumbá/Aquidauana); 22/29 °C na região do Bolsão (Paranaíba/Três Lagoas); e 21/31°C na região Cone-Sul (Iguatemi).

