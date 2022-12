Previsão indica chuva para véspera de Natal no MS

Neste sábado (24), véspera de Natal, Campo Grande amanheceu com tempo firme e temperatura de 22° C, mas com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no período da tarde.

Conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), as regiões sudoeste (Porto Murtinho), pantaneira (Corumbá e Aquidauana) e sul-fronteira (Ponta Porã) têm grande probabilidade para chuvas de intensidade moderada, na tarde que antecede o Natal.

As tempestades poderão estar acompanhadas de raios e rajadas de vento, segundo o relatório do Cemtec. O centro de monitoramento explica que essas instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliado a aproximação de uma frente fria e aquecimento diurno.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de nuvens e chuvas no estado.

Em Campo Grande, o dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas no período da tarde com temperatura máxima na casa dos 33ºC, de acordo com o Cemtec.

Já em Ponta Porã, a temperatura máxima será de 31ºC; em Anaurilândia, 32°C; em Corumbá, Porto Murtinho, Dourados, Iguatemi, Paranaíba 33ºC; em Três Lagoas e Camapuã, 34°C; em Coxim, 35°C; e Aquidauana, com 36°C.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: