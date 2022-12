Prefeitura de Dourados anuncia empresa para tampar buracos da cidade

A empresa Planacon Construtora Ltda é a ganhadora da licitação para a Operação Tapa-Buracos de Dourados, e vai assumir a manutenção das vias públicas da cidade. O resultado foi anunciado pelo prefeito Alan Guedes.

O aviso de licitação foi na modalidade concorrência do tipo menor preço. A empresa ganhadora deverá atender nas regiões urbanas de Dourados, além dos distritos divididos em Lote 01, que englobam a região norte e zonas urbanas distritais de Itahum, Vila São Pedro e Panambi e o Lote 02, que são região sul e zonas urbanas distritais de Indápolis, Vila Vargas, Vila Formosa e Vila Macaúba (Guassú).

Especializada em engenharia para a execução de serviços de restauração asfáltica, a Planacon ficou em primeiro lugar no Lote 1, com o valor global da proposta de R$ 3.629.103,35 milhões e no Lote 2 com o valor global da proposta de R$ 4.406.848,64 milhões.

Seguindo os trâmites administrativos, os trabalhos serão executados a partir do ano que vem. A ideia é colocar os trabalhos em força tarefa no início de 2023.