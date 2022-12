Previsão é de sol e pancadas de chuva na última sexta-feira do ano

Nesta última sexta-feira (30) do ano, a previsão para Campo Grande é de muito sol e aumento de nuvens pela manhã. No período da tarde e noite, haverá pancadas de chuva, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em 24 municípios do Mato Grosso do Sul, há previsão de chuvas intensas, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com o Cemtec, a previsão indica tempo instável, com chuvas e tempestades nas regiões centro-norte (Campo Grande/Coxim) e leste do estado (Anaurilândia).

Na região sul, tempo firme com sol e variação de nebulosidade. Esperam-se temperaturas mínimas entre 19/22°C e máximas de até 32°C nas regiões sul (Ponta Porã/Iguatemi) e leste (Anaurilândia) do estado.

Já na região norte (Coxim/Camapuã), mínimas entre 22/24°C e máximas de até 32°C. Para a capital, espera-se temperatura mínima de 21°C e máxima de até 29°C.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: