Previsão é de sábado quente e sem chuvas no MS

Neste sábado, a previsão para o estado de Mato Grosso do Sul é de clima típico do inverno, com temperaturas mais amenas no começo do dia, mas contando com elevações no decorrer das horas.

Como consequência da massa de ar seco que permanece no estado, o mês continua sem previsão para chuvas, sendo marcado pela baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas, deixando o ambiente propício para o surgimento de incêndios florestais. Em razão desse tempo, o recomendado é se proteger do sol e se manter hidratado durante todo o dia, sempre prestando atenção a idosos, crianças e animais de estimação.

Segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as menores temperaturas estão sendo previstas nas regiões Sul, Norte, Leste e Bolsão, com temperaturas entre 15-21ºC. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas variam entre 20-22ºC. Durante o dia, as máximas sobem para 32-34ºC em grande parte do estado, deixando de fora a região do extremo sul, onde as temperaturas 00ficam por volta dos 30ºC. Já em Campo Grande, espera-se mínima de 19º/20ºC e máxima chegando a 31ºC.

A cidade com a maior máxima para esse fim de semana é Porto Murtinho, com 35ºC, seguida por Corumbá, Aquidauana, Coxim, com máxima de 34ºC. A temperatura mínima ficou com Paranaíba, com apenas 15ºC.

