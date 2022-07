Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Alegria e diversão são as ordens do dia para você, ariana. Sol e Mercúrio brilham juntos no seu paraíso astral, trazendo sorte, leveza, descontração, bom humor e muito entusiasmo. Ao mesmo tempo, você contará com uma facilidade enorme para conversar e defender suas ideias e ainda terá o otimismo de Júpiter como a ‘cereja do bolo’. Mesmo no trabalho, você vai espalhar alto-astral e vai tirar de letra qualquer tarefa. Se você procura um novo amor, aguarde boas surpresas. Cheia de charme e simpatia, vai atrair admiradores até sem querer. Fase de boas conversas e muito romantismo na vida a dois.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você pode ganhar uma grana legal hoje ao vender um produto que é receita de família. Também pode conseguir um bom preço ao negociar a venda de um imóvel ou bens familiares. Talvez queira investir uma parte da grana para deixar sua casa mais bonita e confortável – só não vale exagerar nos gastos. Sol e Mercúrio indicam ótima sintonia com os parentes. Vai ser bom buscar o colo e a segurança dos familiares. Se você quer reatar um romance, o céu dará uma boa força: esclareça e supere as mágoas. Já na união, você vai sentir ainda mais firmeza. Valorize os programas caseiros e delicie-se no seu ninho de amor.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Este sábado deve ser leve e animado, do jeitinho que você gosta. No trabalho, você poderá contar com os colegas e vai usar toda sua criatividade e boa lábia para cumprir as tarefas. Depois dos compromissos, vai dedicar um bom tempo do dia para fazer contato com pessoas queridas e colocar o papo em dia, principalmente com aqueles amigos que sabem como alimentar o seu entusiasmo. Aceite convites para sair e, se você está livre, aproveite todas as oportunidades de interagir com gente nova. As paqueras serão empolgantes. Na união, fase de muito companheirismo e diálogo: planejem o futuro juntos.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Você vai iniciar o dia muito concentrada em suas necessidades e preocupações. No trabalho, você estará de olho nas oportunidades de crescer e se destacar. Porém, vai agir com muita cautela e discrição para não despertar rivalidades com colegas. Pode pintar uma boa chance de promoção, com perspectiva de aumentar seus ganhos também. E se não rolar um aumento, pode ter certeza de que você terá ideias incríveis para aumentar e reforçar o orçamento. Talvez queira manter um novo romance em segredo, principalmente se for com alguém influente. Na união, você e seu bem podem realizar algo muito desejado pelos dois.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Trabalhar em equipe será uma boa estratégia para você neste sábado. A Lua estimula as parcerias e indica que você pode contar com os amigos para colocar em prática os projetos e ideais que cultiva. É um bom momento, também, para estudar e aprender coisas novas que possam melhorar o seu currículo, como um novo idioma, por exemplo. Quem planeja viajar ou fazer um passeio diferente terá todo o apoio do céu. E se for em boa companhia, melhor ainda! Aceite convites para sair, pois pode conhecer gente muito interessante. Na união, valorize as afinidades e os planos em comum com seu amor.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Falar menos e ouvir mais é um bom conselho dos astros para você neste sábado. Ainda que a Lua acentue suas ambições e aumente o seu desejo de fazer acontecer no trabalho, Sol e Mercúrio pedem cautela e discrição. Evite comentar seus planos e mexa seus pauzinhos sem revelar suas intenções a ninguém. O período que antecede seu aniversário também é um bom momento para refletir sobre o que você conquistou até aqui e o que quer para o futuro. Tire um tempo só para você. Uma atração proibida vai mexer fundo com seus instintos. A dois, diga o que sente e o que quer da relação. Desejos à flor da pele.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua desperta seu espírito aventureiro e indica um bom momento para viajar. Melhor ainda se for em companhia dos amigos ou da pessoa amada. Para quem vai trabalhar, os astros recomendam unir-se aos colegas e agir em equipe para cumprir metas e atingir melhores resultados. Vários astros estimulam a sua vida social. Aceite convites dos amigos, fortaleça suas amizades e enturme-se com gente nova. Quem está só, pode preferir curtir essa liberdade por mais um tempo e até dizer não a um possível romance. A não ser que role paixão por amigo(a). União protegida e estimulada: companheirismo total.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Se você anda insatisfeita com a carreira e pensa em mudar os rumos da sua vida, este pode ser um bom momento para dar o primeiro passo nessa direção. O Sol no ponto mais alto do seu Horóscopo anuncia uma fase de ótimas oportunidades. Cabe a você mirar em suas metas mais ambiciosas, arregaçar as mangas e batalhar por isso com todo seu potencial. Os astros também acentuam a sua vaidade, dando sinal verde para mudar seu visual e investir mais na sua saúde. A Lua deixa você ainda mais sedutora do que já é. Pode atrair alguém do seu convívio ou turbinar o romance e a intimidade com seu bem.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O céu estimula as parcerias e o aprendizado. No trabalho, você pode se unir aos colegas e trocar experiências ou fazer cursos e treinamentos em equipe. Para quem está de folga, o astral é perfeito para investir em diversão. Sol e Mercúrio enviam ótimas vibrações para viajar ou para fazer programas que você nunca fez. Revele seu espírito aventureiro e vá em busca de novas experiências. Quem está livre pode conhecer alguém e se encantar à primeira vista. A dois, a sintonia será ainda maior. Aposte em passeios bem românticos e aproveite o fim de semana para namorar muito e fortalecer a união!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Bom dia para promover mudanças importantes em casa e no trabalho. No emprego, pode querer mudar de função, organizar os arquivos e até repensar o jeito de se relacionar com os colegas em busca de mais estabilidade. Já em casa, vai querer mudar a decoração, arrumar suas coisas, descartar o que não usa mais, fazer alguns reparos e ainda fortalecer a relação com os parentes. Você também vai se preocupar mais com a sua saúde e pode adotar hábitos mais saudáveis. Seu poder de atração está no auge e vai ser fácil seduzir quem deseja. A temperatura vai subir na intimidade: capriche na sedução.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua renova seu entusiasmo, sua criatividade e seu alto-astral, fazendo você contagiar os colegas com tanta empolgação. O Sol estimula as parcerias e indica que você pode até investir numa sociedade com alguém de confiança. Some forças com seus aliados para alcançar mais rápido as metas em comum. Valorize a troca de ideias e ouça com atenção as dicas que vai receber. Na paquera, você vai esbanjar charme, simpatia e vai encantar muita gente com seus papos animados. Boas conversas também no romance, que terá as bênçãos de Sol e Mercúrio. Invista no romantismo, na troca de carinhos e no companheirismo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se depender dos astros, você vai querer passar mais tempo em casa e com a família. Será ótimo se puder trabalhar em casa ou tirar o dia para arrumar suas coisas e deixar seu lar mais organizado. Se você trabalha fora, Sol e Mercúrio ajudarão a dar conta das tarefas. Você terá boas ideias, raciocínio rápido e pode contar com a sua experiência para brilhar. Seu empenho pode render uma grana extra no fim do expediente e você vai usar parte do dinheiro para deixar seu lar mais bonito. Quem está livre pode se envolver com alguém conhecido. A dois, aposte em programas caseiros e relembre bons momentos.

