Previsão de chuva e tempestades com rajadas de vento continua em MS

O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (3). Conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), temporais serão registradas em diferentes regiões do estado.

Segundo dados da Cemtec, as chuvas serão de intensidade fraca e moderada, sendo que em alguns locais serão acompanhadas de tempestades de raios e rajadas de vento. Em Corumbá e região do Pantanal, a máxima hoje será de 30ºC.

Em Campo Grande a previsão para hoje é de mínima 22ºC e máxima 26ºC, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Já em Dourados, a situação é a mesma, onde os termômetros podem variar entre 23ºC a 27ºC. Na região norte do Estado, a temperatura fica entre 23°C e 28°C.

Segundo a Cemtec, a região leste de Mato Grosso do Sul e região de Três Lagoas, a variação será entre 23°C e 28°C, com previsão de chuva. Já na região de fronteira e Ponta Porã, os termômetros ficam entre 22°C e 25°C.

Conforme as informações do Centro de Monitoramento, as instabilidades ocorrem devido à aproximação de uma frente fria, aliado a um sistema de pressão atmosférica vinda do Paraguai, que contribui com a formação de nuvens carregadas em todo Estado de Mato Grosso do Sul.

