Manifestantes começam a desmontar acampamento em frente ao CMO

O cenário de quem passa pela avenida Duque de Caxias em Campo Grande já é diferente do observado nos dias anteriores, quando um grupo de manifestantes ocupavam uma parte da via e o canteiro central em busca da intervenção militar e a liberdade do Brasil.

Após a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo (1º), a expectativa é de que a mobilização cesse nos próximos dias em Campo Grande.

Na tarde de ontem (2), a equipe do Jornal O Estado esteve no local e flagrou alguns patriotas desmontando as tendas e barracas que serviram de abrigo desde o dia 31 de outubro, um dia após o segundo turno das eleições 2022. O movimento de retirada também foi adotado pelos apoiadores que estavam em frente ao QG do Exército em Brasília.

Relembre

Ao longo do tempo, foram muitos conflitos dos patriotas com as autoridades. Apesar das medidas aplicadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a fim de aniquilar com os atos antidemocráticos por todo o país, a situação foi se agravando a cada semana.

Recentemente, cerca de 5 mil patriotas de Mato Grosso do Sul se deslocaram até a capital brasileira, para dar continuidade as manifestações em Brasília, com demais apoiadores do Brasil. Marcando a trajetória dos manifestantes, o grupo de patriotas demonstrou força nos últimos feriados de 2022. Nas datas, 2 e 15 de novembro, a avenida foi fechada, em frente ao CMO, durante os atos antidemocráticos que decorreu o dia todo.

Pedindo por intervenção militar, com placas e faixas de “S.O.S Forças Armadas”, os manifestantes clamavam pela liberdade do povo brasileiro que, segundo eles, será obstruída, caso Lula (PT) tome posse neste domingo, 1º de janeiro de 2023. Até mesmo após a diplomação do futuro presidente, feita pelo STF em 12 de dezembro, o grupo de manifestantes acreditavam que a intervenção militar pudesse ocorrer, mudando o futuro do Brasil.

Na última sexta-feira (30), muitos manifestantes já começaram a deixar os pontos de manifestação após o ex- -presidente Jair Bolsonaro ter decolado no início da tarde rumo a Orlando, nos Estados Unidos. Antes de embarcar, Bolsonaro fez uma live onde apresentou alguns resultados obtidos durante a sua gestão e destacou que o Brasil não se acabaria no dia 1º de janeiro.

