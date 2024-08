Prefeitura diz que não há sobreviventes em queda de avião em São Paulo

A prefeitura de Vinhedo informou que não houve sobreviventes no acidente aéreo ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (9), em um condomínio residencial da cidade. Na aeronave estavam 57 passageiros e quatro tripulantes.

Até o momento, quatro mortes foram confirmadas pela Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros disse que sete equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência.

O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP), caiu, segundo a corporação, no bairro Capela. De acordo com a Voepass, o número de pessoas a bordo foi confirmado em 61.

A administração do aeroporto de Cascavel informou que “uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas.”

Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ratinho Junior (PSD), que estavam em uma agenda do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Vitória (ES), estão a caminho de Vinhedo.

A Superintendência da Polícia Técnico-Científica e as polícias Civil e Militar também estão mobilizadas. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e os responsáveis pelo recolhimento de corpos também foram encaminhadas para reforço nos trabalhos.

Já equipes do Hospital das Clínicas da Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré estão preparadas para o atendimento de eventuais pacientes que forem encaminhados.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, disse que está encaminhando agentes ao local.

“Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.”

