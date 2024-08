Avião com 62 pessoas que saiu do Paraná cai em Vinhedo

Aeronave ATR-72 da Voepass caiu, no início da tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP). No avião estavam 62 pessoas entre quatro tripulantes e 58 passageiros.

O voo partiu da cidade de Cascavel (PR) e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Vídeos que circulam na internet mostram a aeronave caindo em espiral, antes de atingir o solo e iniciar o incêndio.

O turboélice caiu no bairro Capela, na cidade de Vinhedo, enquanto fazia a descida para pouso em Guarulhos. Dados preliminares de radares apontam que a aeronave atingiu uma razão de descida de 13 mil pés por minuto.

Não há informações até o momento se alguma pessoa sobreviveu a queda. Em nota, a empresa confirma a presença das 62 pessoas na aeronave.

“A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores”, finalizou.

Confira os vídeos da queda abaixo:

Com informações Aero in.

