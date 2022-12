‘‘Correntes de oração’, diz prefeitura de Jardim em nota após acidente que matou médico

A prefeitura de Jardim, município localizado a 235 quilômetros de Campo Grande, publicou uma nota no final da manhã de hoje (11) sobre o acidente que matou um médico e deixou três feridos, em um acidente na BR-060. Na publicação encontrada nas redes sociais, a administração disse que estão em ‘correntes de oração’ pela recuperação das vítimas que sobreviveu ao acidente.

De acordo com a nota, o acidente aconteceu na altura do km 396, entre Sidrolândia e Campo Grande. Ainda de acordo com a publicação, os feridos são uma paciente que retornava para Jardim, após receber alta médica. O outro é o motorista da ambulância que recebeu alta após passar por avaliações médicas

Já a paciente e a técnica de enfermagem que estavam no veículo, foram encaminhadas para Campo Grande e passam por avaliação médica.

Acidente

O médico plantonista Rodrigo Lima Vilhanueva, de 35 anos, morreu na noite de ontem (10), após um acidente envolvendo um caminhão, na BR-060.

Informações preliminares indicam que o caminhão Mercedes Benz, com placas de Campo Grande, que transportava produtos inflamáveis (GLP), teria invadido a pista contrária e batendo de frente em uma ambulância do município de Jardim. No veículo tinham quatro ocupantes.

Confira a matéria: Médico morre e três ficam feridos em colisão entre ambulância e caminhão na BR-060

