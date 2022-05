Prefeitura abre licitações para reformar UPAs e USFs

Nesta sexta-feira (20), a Prefeitura de Campo Grande deve publicar a licitação para reformar a UPA da Vila Almeida. O edital de licitação das obras de duas USFs (Unidades de Saúde da Família), na Vila Nasser e da Coophavila 2 já havia sido publicado.

Para a UPA Alessandro Martins de Souza Silva, na Vila Almeida, estão previstas melhorias na cobertura, instalações elétricas, consultórios, pintura externa e interna, troca de portas, janelas e do piso. Os banheiros também receberão novos equipamentos de acessibilidade.

Já na USF Neder, na Coophavila 2, a reforma será na cobertura, que será substituída assim como os pisos. Também serão instaladas novas calhas, troca dos vasos sanitários, pintura, e outras melhorias. Na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) da Vila Nasser, o prédio terá reformas para adequações de acessibilidade. As calçadas do passeio terão piso tátil e rampas. O prédio também terá uma reforma geral.

Planejamento

O Jardim Santa Emília deve receber uma unidade de saúde ainda no primeiro semestre deste ano, as obras já foram retomadas e estão em fase final. O secretário municipal de sáude, José Mauro Filho, comentou sobre a entrega da unidade. “É uma unidade aguardada há mais de 30 anos pelos moradores da região e que vai beneficiar mais de 15 mil pessoas com atendimento de qualidade”.

Já outras duas unidades, no Jardim Presidente e Perdizes, devem ser construídas em 2022. No planejamento até 2024, ainda estão previstas duas novas unidades no Jockey Clube e no Jardim Parati. Outras 20 unidades de saúde, incluindo as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Universitário, Moreninha e Jardim Leblo, estão com reformas e revitalizações previstas.

No bairro Tiradentes, o Centro Regional de Saúde, será adequado e se tornará uma UPA. Os Centros Regionais de Saúde do Aero Rancho e do Novo Bahia passarão por melhorias.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

