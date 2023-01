É sua? Morador faz “mural” com placas de carro perdidas durante chuva

Mesmo que as chuvas tenham dado trégua nesta sexta-feira (06) em Campo Grande, as tempestades que atingiram a cidade nesta semana deixaram estragos em vários pontos, devido as fortes enchentes. Na quarta-feira (04) foi registrado um acumulado de 165 mm. Um dos transtornos causados é a perda de placas de carros, que ocorre ao atravessar pontos de alagamento.

A força da água foi tão forte que chegou a levar placas de carros na região do bairro Aero Rancho e para ajudar os motoristas, um dos moradores da região realizou um “mural” para as placas perdidas.

Segundo Gilson Santana, 62 anos, o responsável por recolher as placas, desde ontem foram mais de 20 itens recolhidos e colocados no mural. “Ontem tinha 19 placas, e o pessoal veio buscando, veio até uber. Teve uma pessoa com placa de São Paulo, ele teria que buscar lá, porque aqui não refaz. Ontem veio uma pessoa que estava com a placa perdida há mais de seis meses. Acredito que se cavar acha mais placas”. Além de auxiliar os motoristas, ele ainda cuida de um pequeno comércio, onde vende frutas e pães, perto de um residencial.

A ideia de pendurar os itens veio do empresário Jaderson Carvalho, 34 anos, que há tempos convive com o transtorno causado pela força da enxurrada na rua Penalva com a Avenida da Divisão.

“É direto, sempre está dando problema, desce água e não tem um sistema pluvial. Os carros precisam entrar na contramão aqui. Depois que a água vai baixando dá pra ver as placas”.

Para os motoristas que passaram no local durante as chuvas e perdeu a placa do veículo, é possível procurar Gilson na rua da Divisão, em frente ao condomínio Village Parati.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

