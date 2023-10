Espaço Somos Cassems – TEA inicia atendimento nesta quarta-feira

Saiba como será o agendamento no centro médico dedicado ao acolhimento e tratamento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista da Caixa dos Servidores

Começa nesta quarta-feira (25), o atendimento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista no Espaço Somos Cassems – um centro médico dedicado ao acolhimento de beneficiários autistas da Cassems.

Inaugurada no início desta semana, a unidade conta com recepção, sala de espera, triagem, mais de 15 consultórios e Cozinha de Ensino. Além de uma equipe multidisciplinar formada por Neuropediatra, Psiquiatra, Terapeutas Ocupacionais com Integração Sensorial, Psicólogas, Fonoaudiólogos e Nutricionista – especialista em seletividade alimentar.

A coordenadora do Espaço Somos Cassems TEA Solene Cardoso explica que além de ser pensado para ser interativo e que não haja comprometimento da neurodiversidade, a unidade tem o objetivo de oferecer bem-estar para as famílias e beneficiários que receberão atendimento especializado. “Estamos preparados para receber bem as crianças e adolescentes autistas que precisam desse atendimento acolhedor, humanizado”, reforça.

A diretora de assistência à saúde da Caixa dos Servidores Maria Auxiliadora Budib ressalta que a participação das mães foi fundamental para que o espaço – da arquitetura até o agendamento – atendesse as necessidades das crianças e adolescentes com autismo.

“Nós já tínhamos espaços como a Clínica da Família e unidades na rede credenciada que atendiam crianças e adolescentes autistas. Mas esses responsáveis que faziam o trajeto até os locais de atendimento, começaram a falar de humanização do espaço. Por exemplo, os espaços que têm escada são difíceis para crianças que têm o transtorno do espectro autista, espaços que tem elevador, então fomos buscando o que tem mais próximo do seu ambiente familiar. Então fomos conversando para chegarmos até o modelo de atendimento humanizado que desenvolvemos para o Espaço Somos Cassems TEA”, reforça Budib.

Agendamento

Para agendar atendimento, basta entrar em contato pelo telefone 67 3309-5459 das 7h às 17h. Já o atendimento será realizado de segunda-feira à sexta-feira, das 7h às 19h. O Espaço Somos Cassems – TEA, localizado na Rua Junquilhos, 469, em Campo Grande.

Com informações da assessoria