Prefeita confirma investimento de mais R$ 84,5 mihlões em obras na região do Segredo

Junto com as 70 ações e serviços que serão oferecidos nos próximos 15 dias, como parte do Todos em Ação, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, anunciou neste sábado ao lançar a 5ª edição do programa, agora no Segredo, que a região urbana vai receber nos próximos dois anos mais R$ 84,5 milhões em obras. Deste total, R$ 74,3 milhões estão em andamento e R$ 11,2 milhões serão licitados ainda em 2022.

Especificamente para a região onde o programa foi lançado, o Vida Nova, já estão em andamento as últimas duas etapas do asfalto do Nova Lima (32 km de asfalto novo, orçadas em R$ 47,7 milhões), a implantação de uma praça no Nova Lima, com quadra, pista de caminhada e academia ao ar livre. Também está no planejamento a retomada e conclusão dos EMEIS do Jardim Anache e do Jardim Talismã .

Mais R$ 11,238 milhões serão investidos assim que a licitação da conclusão da Emei do Anache, da implantação da Praça North Park e da drenagem e pavimentação do North Park for concluída.

“São cinco anos e meio de uma gestão comprometida quem vem transformando Campo Grande e que vem trazendo o novo em todas as regiões da nossa cidade e nos dois distritos. Essa é a quinta região que estamos percorrendo com mais de 70 serviços ofertados. Mais de 100 mil pessoas atendidas e estamos trabalhando todos os dias para nossa cidade ser reconhecida como a Capital das oportunidades”, afirma a Prefeita Adriane. Desde 2017 a região urbana do Segredo recebeu mais de R$ 89 milhões em obras .

Serviços

Neste sábado, a Escola Municipal Nerone Maiolino – localizada na Rua Maraú, s/n – Complexo Habitacional Vida Nova, recebeu o lançamento com serviços que vão desde a orientação sobre passe do estudante, corte de cabelo, cadastro para benefícios da tarifa social da Águas Guariroba, Ouvidoria de Campo Grande, orientação de veterinários, vermifugação e vacinação antirrábica para os pets, e diversos outros.

Com informações da assessoria