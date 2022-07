Jovem morre e dois ficam feridos em capotamento na BR-163 entre Coxim e Rio Verde

Segundo Coxim Agora, as vítimas estavam em um veículo Chevrolet Onix quando o condutor Lucas Henrique teria perdido o controle da direção, após um pneu estourar. Na sequência, o carro teria invadido o canteiro central da rodovia e, em seguida capotado, parando no acostamento da pista contrária.

Julia, mesmo usando cinto de segurança não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O condutor e a outra passageira foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos e encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura em Coxim.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e equipe da CCR-MS Via estiveram no local controlando o trânsito e registrando o acidente. As vítimas seguiam com destino à Campo Grande.