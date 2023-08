Preço do gás de cozinha varia até 26% em Campo Grande

Uma nova pesquisa divulgada pelo Procon municipal de Campo Grande mostra que o preço do gás de cozinha de 13kg varia até 26,32% na Capital, comercializado entre R$ 95,00 a R$ 120,00. Em março de 2022, a Petrobrás S.A. anunciou o aumento de 16,1% no preço do gás de cozinha, desde então, o Procon Municipal de Campo Grande monitora a evolução dos preços na Capital.

Conforme o Procon, o atual panorama econômico e os impactos ocasionados pela variações de demanda e oferta do gás de cozinha de 13kg, justificam o monitoramento dos preços. Após a evolução em referência, ocorreram algumas reduções nos preços, a última redução foi de 21,3%, registrada em 16 de maio deste ano.

A pesquisa foi realizada no dia 22 de maio com botijão de gás de cozinha de 13kg, o mais utilizado pelos consumidores residenciais e comércios de pequeno porte, em 25 estabelecimentos comerciais de Campo Grande.

Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Cleiton Thiago de Almeida Pereira, orienta que os consumidores pesquisem antes da compra, já que podem encontrar promoções pontuais em estabelecimentos comerciais.

“O segredo para economizar é sempre pesquisar, assim podemos encontrar promoções nos estabelecimentos comerciais, que são pontuais. Ainda assim, o Procon Municipal segue analisando os preços dos produtos e os estabelecimentos”, explicou o subsecretário.

Confira dicas para economizar o gás de cozinha:

Negocie com o revendedor para conseguir um desconto à vista e na taxa de serviço de entrega para que possa economizar, e que sempre exija a nota fiscal de compra, que é uma garantia que o botijão e o estabelecimento está regulado pela ANP;

Dependendo da forma de pagamento utilizada pelo consumidor (crédito, débito, dinheiro e PIX) pode haver variação para mais ou para menos;

Preste atenção também ao escolher a marca do produto. Esta também pode influenciar no valor final a ser pago pelo consumidor;

Evite correntes de ar na cozinha;

Prefira cozinhar com panelas tampadas;

Cuide da manutenção do seu fogão – As chamas do gás devem apresentar coloração azulada. A presença de tonalidades amareladas, que sujam o fundo da panela, é sinal de que os queimadores estão sujos ou desregulados, o que aumenta o consumo de gás;

Aproveite o vapor da panela onde faz algumas receitas, como o arroz, para cozinhar legumes. Coloque em cima da panela um escorredor metálico que se encaixe bem, disponha os legumes picados dentro e tampe. Os legumes cozinharão no vapor do arroz e você economizará gás e tempo.

