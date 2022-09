Ponte do Aquidabã, na MS-382, será liberada ao tráfego em outubro

Construída com recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento Rodoviário) dentro do Programa Mais Pontes, lançado pelo governador Reinaldo Azambuja em 2019, a estrutura de concreto sobre o Rio Aquidabã, em Porto Murtinho, será entregue em 30 dias. A ponte está concluída e segue o serviço de implantação do aterro até sua cabeceira, numa extensão de 600 metros.

A travessia liga a região da Serra da Bodoquena com o Pantanal do Nabileque, pela MS-382. Esta estrada se estende da Cabeceira do Apa, na fronteira com o Paraguai, passa por Guia Lopes da Laguna e Bonito e chega ao Rio Naitaca, no limite de Porto Murtinho com Corumbá. Área tradicional de pecuária que se transforma em uma nova fronteira agrícola.

A ponte de madeira sobre o Aquidabã, situada a 100 km de Bonito e a 180 km de Porto Murtinho, foi levada pela correnteza durante fortes chuvas, em março de 2018, deixando isoladas as fazendas, pequenas comunidades e mais de 60 famílias indígenas da etnia kadiwéu das aldeias Tomázia e Barro Preto. A nova, de concreto, tem 40m ao custo de R$ 1,65 milhão.

Manutenção da malha

A Agesul executa serviços terceirizados de cascalhamento, raspagem e limpeza das margens nas MS-382 (Baia das Garças, em Bonito, até o Aquidabã), MS-339 (entre Bonito e Bodoquena, na ligação com as MS-382 e MS-185, atendendo assentamentos e atrativos turísticos) e na MS-458 (até a Fazenda Firme, em Porto Murtinho, em direção à BR-267).