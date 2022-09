Dia tem temperaturas amenas e sem previsão de chuva

A sexta-feira (16) começou com temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul, devido a passagem da frente fria desta semana, principalmente para a região centro-sul. São esperadas mínimas entre 11ºC e 13ºC e máxima de 25ºC na região sul do estado, enquanto no norte espera-se mínimas entre 16-20°C e

máximas de 32°C.

Em Campo Grande, o dia começou com mínima de 16ºC e a máxima deve atingir os 27ºC, de acordo com a previsão elaborada pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Além disso, nas regiões sudoeste, pantanal, bolsão e norte espera-se umidade relativa do ar entre 20-35%. Os ventos sopram do quadrante leste/sudeste, com rajadas de vento que pontualmente podem atingir entre 50-60Km/h.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o sol aparece entre nuvens em todo o Estado. Não há previsão de chuva até domingo. As máximas de hoje são de 27ºC em Dourados, 29ºC em Três Lagoas, 32ºC em Corumbá e 33ºC em Coxim. Outras máximas previstas para esta sexta-feira são de 25ºC em Aral Moreira, 27ºC em Bataguassu, e 31ºC em Aquidauana e Costa Rica.

A previsão meteorológica do Cemtec para o fim de semana indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade e o aumento gradativo das temperaturas, podendo atingir os 37 graus Celsius e umidade relativa do ar entre 15 e 35%, principalmente nas regiões Sudoeste, Pantanal e Norte.

A meteorologia aponta para a possibilidade do retorno das chuvas na próxima semana, a partir do dia 19, com chuvas generalizadas por todo Estado nos dias 21 e 22. Também há previsão de que ocorra ainda outra chuva em setembro, nos dias 27 e 28, porém essa confirmação virá apenas nos próximos boletins.