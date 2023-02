Fevereiro começa com chuvas intensas e alerta de tempestade

A previsão para esta quarta-feira (1) é de tempo instável, com probabilidade de pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada e trovoadas isoladas em grande parte do Estado. As informações são do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Nas regiões centro-leste e sudoeste do Estado podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Campo Grande e Dourados terão mínima de 21ºC e máxima de 28ºC, enquanto Porto Murtinho deve ter mínima de 24ºC e máxima de 29ºC.

As temperaturas no norte de Mato Grosso do Sul estarão com mínimas entre 21/22°C e máximas de até 31°C. O sul do Estado deve ter as menores temperaturas: a previsão é que Ponta Porã registre 21ºC de mínima e máxima de 26ºC. Os ventos atuam de norte, com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir velocidade acima de 50 km/h.

Alerta

Termina no fim da manhã de hoje, o alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que indica chuvas intensas para todo Mato Grosso do Sul, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

