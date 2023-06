Policial penal mata assaltante a tiros durante assalto na Capital

O assaltante, Iranildo Roa Tomicha, de 24 anos, morreu na noite de ontem (23), durante uma tentativa de assalto a uma agente de saúde, no Jardim Morenão, região sul da Capital.

Segundo informações da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, dois bandidos tentaram assaltar um agente de saúde de 30 anos, quando ele se aproximava de uma barbearia numa motocicleta. Um policial penal que estava no estabelecimento cortando o cabelo, flagrou a tentativa de assalto e tentou salvar a vítima.

Durante a ação dos criminosos, a vítima estacionada a motocicleta, quando foi atingindo por um tiro que atingiu no capacete, na altura do supercílio. Logo após, os assaltantes fugiram do local em um veículo. Durante a fuga, o policial penal conseguiu atirar nos assaltantes, acertando um deles, que morreu no local. O comparsa conseguiu fugiu do local.

Testemunhas no local, tentaram socorrer o assaltante baleado, mas acabou morrendo no local. Equipes da perícia e Polícia Civil estiveram no bairro analisando a cenário e registrando depoimentos. O caso será investigado.

