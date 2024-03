Polícia Federal reprime importação ilegal de medicamentos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (5), a Operação Contraste, com o objetivo de a importação e a comercialização de produtos farmacêuticos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em território nacional.

Foram cumpridas buscas em nove locais nas cidades de Corumbá (MS), Araçatuba (SP), Magé (RJ), Goiânia (GO), Aparecida de Goiânia (GO) e Caldazinha (GO).

O nome da operação faz alusão ao tipo de produto farmacêutico importado e comercializado ilegalmente pelos investigados, o contraste radiológico, muito utilizado na realização de exames de diagnóstico por imagem.

