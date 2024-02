Polícia desvenda duplo homicídio em Três Lagoas e prende suspeitos no interior de São Paulo

Após investigações relacionadas ao achado de corpos carbonizados em Três Lagoas, município distante 326 km de Campo Grande, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul deflagrou, nas primeiras horas desta quarta-feira (28), a operação “Fogo Amigo”, com a prisão de dois suspeitos pelos crimes de duplo homicídio.

A operação, ocorreu na cidade de Bauru (SP), onde residiam os suspeitos da prática dos crimes, e foi conduzida pela Seção de Investigação Geral (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Delegacia Regional de Polícia Civil de Três Lagoas, com o apoio de equipes da 1ª DIG, 3ª Delegacia de Homicídios, SECCOLD e GOE da DEIC/DEINTER-4, da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

As diligências foram resultado da conclusão das investigações realizadas pela SIG e pelo NRI de Três Lagoas referentes a dois homicídios ocorridos no município em julho do ano passado. Em 22 de julho de 2023, dois corpos, de um homem de 31 anos e uma uma mulher de 21 anos, foram foram encontrados em regiões periféricas do município, ambos parcialmente carbonizados e com sinais de asfixia.

Foram sete meses de investigação, que resultaram na identificação dos autores que têm 34 e 37 anos, ambos amigos próximos das vítimas. A Polícia Civil representou por dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão ao final das investigações. Com a manifestação favorável do Ministério Público, as ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Três Lagoas.

Ambos os alvos buscados foram presos, sendo que um deles foi autuado em flagrante por tráfico de drogas durante a ação. Os suspeitos serão transferidos para Três Lagoas, onde serão formalmente indiciados e interrogados pelos crimes de homicídio quadruplamente qualificado.

As acusações incluem motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, emprego de fogo e asfixia, além de garantir a impunidade de outro crime. A operação “Fogo Amigo” marca um passo significativo na busca pela justiça e esclarecimento desse brutal duplo homicídio.

