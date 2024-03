Policiais civis lotados em Glória de Dourados são homenageados por terem frustrado um roubo no município

Policiais civis lotados na Delegacia de Glória de Dourados-MS, que integra a Regional de Fátima do Sul, receberam, no último dia 29, uma moção de congratulação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. A honraria foi proposta pelo Deputado Estadual Lauro Davi, em virtude da frustração de um roubo, majorado pelo uso de arma de fogo, no município.

Na ocasião do crime, a vítima, um taxista da cidade, foi atacado por dois indivíduos armados. Ele foi amarrado e os autores iniciaram fuga.

No entanto, ocorreu a rápida intervenção policial com a localização e prisão dos autores, ainda dentro do perímetro urbano da cidade e o salvamento da vítima.

A moção foi entregue pessoalmente pelo parlamentar que, na oportunidade, ressaltou o incansável trabalho desempenhado pelas Forças de Segurança do estado, sempre prontas para qualquer tipo de eventualidade e para servir e proteger a quem precisar.

