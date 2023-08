André Puccinelli lidera pesquisa eleitoral para Prefeito de Campo Grande; confira lista completa

O Instituto REDE AGORA divulgou hoje (25) os resultados de uma pesquisa eleitoral que traça um panorama inicial das preferências dos eleitores para os cargos de Prefeito. O levantamento, aplicado entre os dias 19 e 22 de agosto de 2023, revela importantes insights sobre a corrida eleitoral. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de Outubro de 2024.

Conforme os dados coletados, o ex-governador André Puccinelli (MDB) lidera a preferência dos eleitores com 20,1%. Logo atrás, está Rose Modesto (União Brasil), que conquistou 18,2% das intenções de voto. O pódio é completado por Capitão Contar (PRTB), com 6,16%. O número de indecisos é de 11,1%

A margem de erro da pesquisa é de 4% para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%, o que indica que os números podem sofrer variações até a data das eleições, marcadas para 6 de Outubro de 2024.

Em quarto lugar nas preferências aparece o nome de Lucas de Lima (PDT), com 9,8%. Pedro Pedrossian Neto (PSD) figura em quarto lugar, com 8,3% das intenções de voto. Já Camila Jara (PT) alcançou 7,2% da preferência dos entrevistados, enquanto Beto Pereira obteve 3,9% (PSDB) dos votos. Adriane Lopes (PP) vem em seguida, com 2,8%.

O levantamento foi realizado no município de Campo Grande, abrangendo diferentes regiões, incluindo PROSA, CENTRAL, IMBIRUSSU, ANHANDUIZINHO, BANDEIRA, SEGREDO e LAGOA. Ao todo, quatro entrevistadores conduziram as entrevistas, supervisionados por um coordenador de campo. Essa ampla abordagem garante que as opiniões dos eleitores em diversas áreas da cidade sejam representadas na pesquisa.

Rejeição

A atual Prefeita de Campo Grande lidera o ranking de rejeição com 19%. André Puccinelli, que lidera as intenções de votos, fica em segundo na rejeição, com 14,6%. Camila Jara vem logo em seguida 9,8%.

Vale ressaltar que os resultados atuais refletem uma fotografia momentânea das intenções de voto, sujeita a mudanças à medida que a campanha eleitoral se desenvolve e os eleitores têm mais informações sobre os candidatos e suas propostas.

