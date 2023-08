Confira a coluna “Conectado”

O governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) inaugura um pacote de obras (de reforma de escolas a títulos de casas), na tarde desta sexta-feira (25), em Bonito, onde acontece o Festival de Inverno. O festival tem programado, para hoje, o show da cantora Iza, uma das atrações mais aguardadas. Na abertura do 22º Festival de Inverno de Bonito (23), o governador foi representado pelo secretário da Setescc, Marcelo Miranda. Na praça da Liberdade completamente tomada, a cantora Fafá de Belém fechou seu show com o público de pé, cantando com ela a música “Vermelho”. Um dos maiores sucessos da cantora e, de autoria própria, a composição foi lançada em 1966, no álbum “Pássaro Sonhador”, mas arrepia até os dias de hoje os bolsonaristas mais fanáticos.

Vermelho 1

“Sangue” e “guerra civil” em caso de derrota. Essas expressões aparecem em uma das mensagens enviadas por Jair Bolsonaro ao empresário Meyer Nigri (Tecnisa), segundo relatório da PF ao qual o “UOL” teve acesso. “A ESTRATÉGIA, O PODER, A QUALQUER CUSTO. O POVO TÁ ESPERTO. Compartilhem. PF precisa ver isso. TEREMOS SANGUE!!! GUERRA CIVIL”, diz um dos textos.

Internado

“Eu mandei para o Meyer, qual o problema?” Assim, sem hesitar, Jair Bolsonaro (PL) confirmou que enviou mensagem ao empresário Nigri. O texto, com críticas a ministros do Supremo e do TSE, acusando-os de interferência no processo eleitoral, por terem se manifestado de forma contrária à reintrodução do voto impresso, levou a Polícia Federal a intimar o ex-presidente para prestar esclarecimentos. “O [ministro do Supremo Tribunal Federal e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto] Barroso tinha falado no exterior [sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara, em 2021], eu sempre fui um defensor do voto impresso”, disse à “Folha”, em um voo Brasília-São Paulo. Na capital paulista, ele foi internado para a realização de exames de rotina.

Lista

As duas listas que serão apresentadas ao presidente Lula, para que ele escolha três nomes para o STJ (Superior Tribunal de Justiça), foram fechadas nesta semana pela Corte. A disputa foi marcada por dossiês, brigas internas e padrinhos políticos, no PT e no STF. Entre os escolhidos, há dois aliados do ministro Dias Toffoli, do Supremo, enquanto Alexandre de Moraes viu seu candidato ficar de fora. Duas vagas são destinadas à Justiça Estadual e uma à OAB. Para o primeiro grupo, foi feita uma lista quádrupla: Carlos Von Adamek (apoiado por Toffoli), José Afrânio Vilela, Elton Leme e Teodoro Silva Santos. Para o outro, foram selecionados três nomes: Luiz Cláudio Allemand, Otávio Rodrigues (também apoiado por Toffoli) e Daniela Teixeira. Moraes tinha como candidato o desembargador Airton Vieira, do TJ-SP, considerado muito conservador. Já Rui Costa e o líder do PT no Senado, Jaques Wagner (BA), queriam emplacar Mauricio Kertzman, do TJ da Bahia. Mas ambos não foram eleitos.

123 Milhas

A CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara dos Deputados aprovou as quebras de sigilo bancário e fiscal da 123 Milhas. A medida também prevê a convocação dos sócios da companhia, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira. Na semana passada, a companhia suspendeu a emissão de passagens de clientes que compraram pacotes de uma linha promocional, com embarques programados entre setembro e dezembro deste ano. Segundo o autor do requerimento, Ricardo Silva (PSD-SP), a suspeita é de uma pirâmide financeira. “Esse sistema vem à ruína no momento em que os sócios enriquecem. Eles esperaram o momento de maior aquisição de clientes.” A quebra de sigilo tem como objetivo entender se houve esvaziamento de contas, no caso.

123 Milhas 1

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, determinou o bloqueio de cerca de R$ 45 mil da conta corrente da empresa como reembolso à compra de cinco passagens aéreas de um cliente. Outra decisão judicial de Guarulhos concedeu liminar determinando que a 123 Milhas emita, em cinco dias, quatro passagens aéreas de ida e volta no trecho São Paulo-Natal, para os dias 4 e 10 de setembro deste ano, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 300.

Salários

…E a Câmara dos Deputados aprovou a MP que reajusta o salário-mínimo para R$ 1.320. Depois da análise dos destaques, a medida vai ao Senado. A MP aprovada também amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda. Segundo o texto, quem ganha até R$ 2.640 por mês não pagará IR, valor equivalente a dois salários-mínimos. Atualmente, a isenção é de R$ 1.903. Para compensar a perda de arrecadação, estimada em R$ 3 bilhões em 2023, o governo propôs a taxação dos fundos exclusivos dos super-ricos, por meio de uma MP que dará a opção ao aplicador de pagar uma alíquota de 10% sobre o estoque acumulado de rendimentos.

