Pé da estátua de Manoel de Barros ganha bota: “nunca fui procurado” lamenta escultor

Artista plástico afirma que ainda não recebeu contato do governo sobre reparo do monumento

Instalada há seis anos no cruzamento da Av. Afonso Pena com a rua Rui Barbosa no centro da Capital, a estátua de bronze em homenagem ao poeta cuiabano Manoel de Barros, sentado no sofá de sua casa, foi danificada no ano de 2021 e teve o pé direito da escultura roubado. Na ocasião, câmeras de segurança do local não registraram nenhuma ação suspeita.

Desde então, o monumento ficou sem o pé e sem previsão de restauração, mas na manhã de ontem (19) um presente deixado por algum campo-grandense deu ao poeta um ar de pantaneiro, ao receber uma bota country de cor marrom, que foi colocada com o auxílio de abraçadeiras e chamou a atenção de quem passava pelo local.

Após o ocorrido na manhã de ontem (19), o jornal O Estado entrou em contato com a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), que afirmou que a restauração da estátua de Manoel de Barros entrou em novos trâmites para contratação do artista para o trabalho, essa ação, após o processo caminhar, será realizada. Sobre o novo acessório, a fundação afirmou que ele será retirado do local.

Informação que não foi confirmada pelo autor da obra, o artista plástico Ique Woitschach, que afirmou não ter recebido qualquer contato oficial da Fundação de Cultura e nem do Governo do Estado. “Pela lei, só o próprio artista pode restaurar sua peça, ainda mais no caso do Manoel, que terá que ser feita modelagem e a fundição de um novo pé. Eu tenho responsabilidade sobre toda a minha obra e não permitiria ninguém tocando nela sem meu conhecimento. Continuo aguardando alguma posição do Governo do Estado”, disse.

Segundo informações da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em abril desse ano, estavam havendo tratativas para negociar com a Energisa a restauração do monumento, que deveria custar aproximadamente R$ 140 mil.

O monumento, feito de bronze, pesa aproximadamente 400 kg, e é obra do artista plástico Ique Woitschach, que foi encomendada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, para comemorar os 101 anos do nascimento de Manoel de Barros e os 40 anos da criação do Estado, em 2017. Desde sua instalação, muitas pessoas visitavam o local, para tirar fotos com a estátua do saudoso poeta mato-grossense.

