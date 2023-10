Deputado reage e garante que PL tem bons candidatos a 2024

Catan grava vídeo defendendo que não garantiu apoio à prefeita

A entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao jornal O Estado continua gerando repercussão. Na quarta-feira (19), o deputado estadual João Henrique Catan (PL) criticou algumas colocações que vêm sendo feitas, argumentando que Bolsonaro estaria dando apoio à prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP).

Toda a celeuma acontece a partir do momento que Bolsonaro comenta sobre a prefeita, que deverá tentar reeleição. O ex-presidente deixa claro que não conversou profundamente com a senadora Tereza Cristina, madrinha de Adriane no PP. Além disso, também teria dito que o PL terá candidato se houver um nome competitivo na disputa. Neste ponto, Catan se posicionou, de maneira a dizer que tanto ele, como Marcos Pollon e Coronel David, todos do PL, são nomes fortes. Na visão do Catan estão fazendo “fake news”, distorcendo o significado da fala de Bolsonaro para prejudicar a reconstrução do PL em MS.

“Tem gente aí pegando as falas do presidente Bolsonaro e tentando construir uma versão de que comeu por anos com Bolsonaro, mais de 10 kg de sal, e fazendo suas interpretações”, iniciou, no vídeo. “Agora, a direita não tem candidato competitivo? Eu, João Henrique Catan não seria um bom, um candidato competitivo? Marcos Pollon não seria competitivo? Capitão Contar (PRTB) não seria um, também? Coronel David não seria? As pessoas estão sonhando com declarações e apoio, tentando distorcer”, observou.

O deputado fez questão de lembrar que Bolsonaro não disse que o ex-deputado Capitão Contar deveria se candidatar a vereador, ao contrário, deixou claro que a escolha é dele e simplesmente comentou que ele [Bolsonaro] já foi vereador e dar um passo atrás pode ser uma estratégia para o futuro. Dessa maneira, a escolha caberá a Contar.

“E reafirmo que o partido tem nomes competitivos, sim, como o meu, Coronel David, o Pollon” – João Henrique Catan, deputado estadual do PL

Pré-candidato

O deputado Catan, que já disse que pretende ser pré-candidato à Prefeitura da Capital, explicou porque citou nomes do PL. “Quando eu citei nomes do PL aptos a se candidatarem, o fiz com a mesma seriedade de sempre, em minhas falas. E reafirmo que o partido tem nomes competitivos, sim, como o meu, do meu colega parlamentar Coronel Davi, o do Pollon. E, quem sabe, Capitão Contar e Rafael Tavares, que já foram convidados a migrar para o PL, para fortalecer ainda mais a direita, em Mato Grosso do Sul. Todos alinhados, num mesmo time”, afirmou, ao jornal O Estado.

Recentemente, Catan comentou que o ideal da direita é não definir o seu candidato nesse momento, por estar muito longe da disputa. Dessa maneira prefere que apareçam várias alternativas e argumenta que, assim, não haverá “tiroteio” antecipado contra um pretenso concorrente.

Outra posição que pode ser lembrada da entrevista de Bolsonaro é que ele afirmou que nas cidades onde existam dois turnos de eleição, como é o caso de Campo Grande, nada impede que haja mais de um candidato representando a direita e centro-direita. Já no segundo turno, essas forças devem se unir para evitar uma vitória da esquerda.

Por – Alberto Gonçalves

