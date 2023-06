Pastor de MS e enteada grávida de 8 meses morrem em acidente de carro no MT

O pastor de uma igreja evangélica de Mato Groso do Sul, Cristiano Pinheiro, de 33 anos, e a enteada dele, Brunna Teixeira Clemente Perciliano, 23 anos, grávida de oito meses, morreram em um grave acidente, na BR-163, entre as cidades de Sinop e Itabuna (MT). A colisão ocorreu na madrugada de sábado para domingo.

Segundo informações do site RD News, o casal retornava para Mato Grosso do Sul, quando o condutor de uma caminhonete VW Amarok, que seguia sentido Sinop (MT), tentou realizar uma ultrapassagem indevida e atingiu o carro do pastor, um Chevrolet Spin, que tinha como passageiros a esposa, Regiane Teixeira, e Brunna que estava prestes a dar luz.

Cristiano e Brunna morreram no local. Já Regiane foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sinop, onde segue internada em estado grave, conforme uma nota da Igreja Batista do Avivamento Terra Nova, templo que a família frequentava. O condutor da caminhonete também foi encaminhado ao hospital.

O Pastor Antônio Dorneles da Igreja Batista do Avivamento Terra Nova, divulgou uma nota de pesar em suas redes sociais. “Em nome da IBFC, externamos os mais profundos sentimentos aos familiares do pastor Cristiano Pinheiro.

