Interagro 2023 vai mostrar cultura e gastronomia pantaneira

A 3° edição do Interagro, que é considerado o maior evento sul-mato-grossense voltado ao agronegócio, será realizado entre os dias 22 a 24, no centro de convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Além da programação técnica, o evento terá espaço para fazendinha, festival com comida de comitiva, arena de drones e entre outros.

Nesta edição, a ABPO (Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável) espera disseminar a cultura e a gastronomia pantaneiras, bem como a carne sustentável do Pantanal, que segue um protocolo de produção específico, criado pelos produtores rurais que são ligados à associação.

De acordo com o presidente da ABPO, Eduardo Cruzetta, a edição do Pantanal Meat Festival é uma parceria com o Sindicato Rural de Campo Grande. “Será uma ação para celebrar e valorizar a carne sustentável produzida aqui, no Estado, com todos os preceitos da sustentabilidade. O conhecimento e a valorização da carne do Pantanal estão diretamente ligados à conservação da biodiversidade e manutenção da cultura pantaneira. Queremos conectar campo e cidade, apresentar ao urbano a qualidade de tudo o que é produzido no nosso Pantanal”, disse.

Inclusive, a Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável visa conservar o bioma, garantir a manutenção da cultura pantaneira, a permanência do homem no campo e melhorar cada vez mais a rentabilidade da atividade econômica da região.

O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho, afirma que essa edição será ainda maior que a dos anos anteriores.

“Estamos em desenvolvimento na agropecuária e nos projetos ligados à sustentabilidade, fazendo de Mato Grosso do Sul uma vitrine de tecnologias e vanguarda. Mas, para atingir as metas desejadas nesses quesitos, precisamos da classe produtora unida e debatendo as novidades de mercado e política que estão por vir”, destacou.

Além disso, Coelho destaca que a ideia é promover um debate ainda mais amplo e de nos atualizarmos sobre o que temos de entraves e novidades para o campo. “Também queremos conectar campo e cidade, por isso uma programação para toda a família”.

Programação

O Interagro irá abordar temas mais recentes relativos à sustentabilidade da produção, com painéis com debates e cases de sucesso como curso de pilotagem de drone para monitoramento de propriedades rurais e mais de 20 palestras com grandes nomes ligados ao setor, como o comentarista político Caio Coppolla, que vai falar sobre a influência da agropecuária no desenvolvimento do país.

A socióloga e produtora rural Teresa Vendramini vai trazer um panorama atual do agronegócio brasileiro; o diretor da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Bruno Lucchi, vai falar sobre o Plano Safra 2023/2024 e o produtor rural e deputado federal Pedro Lupion vai falar da importância do poder Legislativo para o avanço do agronegócio.

Além disso, neste ano, a edição contará com estandes de exposição de produtos, novidades do campo e serviços. Haverá também atrações culturais, como o Espaço Fazendinha, Arena de Drones e o Festival Comida de Comitiva. O evento é aberto ao público e gratuito.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

