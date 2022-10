Jovem fica preso nas ferragens após acidente de carro no centro da Capital

O passageiro de um Hyundai HB20 foi salvo pelo Corpo de bombeiros na tarde desta quinta-feira (27), após ter ficado preso nas ferragens do veículo devido a um acidente no cruzamento entre a Rua Rui Barbosa com a Rua Dr. Dolor Ferreira de Andrade, região do bairro São Francisco, em Campo Grande.

Conforme relato de testemunhas, a motorista do carro trafegava pela Rui Barbosa no sentido do centro para o bairro, quando, em alta velocidade, ela passou passou por um desnível entre as pistas e perdeu o controle da direção. Em seguida ela tentou frear, mas acabou batendo em uma árvore.

Os bombeiros foram acionados e usou desencarcerador para retirar o rapaz que estava com a perna presa por conta da batida. O carro ficou totalmente destruído e as duas vítimas foram levadas para atendimento médico.

Segundo o Major Fabio Pereira Lima, comandante da equipe do socorro, trata-se de uma ocorrência onde houve uma cinemática de acidente muito grave. “Os dois passageiros estão desorientado e não sabem o que aconteceu, nem o que motivou esse acidente.”

“Pela cinemática encontrada pelo Corpo de Bombeiros, verificamos que houve um dano muito grande no veículo, principalmente um fundamento na lataria lateral, no qual veio a cometer um ferimento no tórax direita da vítima que dirigia, onde é possível ter fraturas.”

“Já o passageiro teve uma fratura fechada na perna direita. Está sendo feita a regulação médica agora para o encaminhamento deles, possivelmente para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande devido aí a gravidade do acidente”, explica Fábio.

“A motorista já estava para fora do carro antes da chegada dos socorristas. Enquanto o passageiro estava com a perna presa dentro do veículo, no qual foi necessário o desencarceramento, que é fazer o corte no veículo e possibilitar a retirada da vítima”, completa.

De acordo com o Major, ambas as vítimas possuem 21 anos e eles estavam indo buscar um pagamento para a empresa que trabalham juntos.

Com informações do repórter Marcos Maluf