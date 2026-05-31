Domingo terá calor de até 34°C e previsão de chuva isolada em MS

Sol predomina em grande parte do Estado, mas áreas do sul, oeste e norte podem registrar pancadas fracas e passageiras ao longo do dia

O domingo (31) será marcado por tempo firme, predomínio de sol e temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os termômetros podem atingir entre 30°C e 34°C, principalmente nas regiões pantaneira, do bolsão e norte do Estado.

Apesar do tempo mais seco, há previsão de pancadas de chuva fracas e isoladas em algumas áreas do oeste, sul e norte de Mato Grosso do Sul. As precipitações devem ocorrer de forma irregular e com baixos acumulados.

A umidade relativa do ar continua em níveis baixos, variando entre 25% e 40%, especialmente durante a tarde. A condição exige atenção com hidratação e exposição prolongada ao sol. Os menores índices devem ser registrados em áreas do norte e oeste goiano e também no interior de Mato Grosso.

De acordo com o Cemtec, a instabilidade é favorecida pela atuação de um cavado atmosférico associado ao avanço de uma frente fria oceânica. Mesmo assim, o sistema não deve provocar volumes significativos de chuva no Estado.

Os ventos devem soprar dos quadrantes leste e sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns momentos, podem ocorrer rajadas superiores a 50 km/h.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as temperaturas variam entre 16°C e 18°C pela manhã, com máximas entre 23°C e 27°C. No Pantanal e sudoeste do Estado, os termômetros devem marcar mínimas entre 19°C e 23°C e máximas entre 29°C e 34°C.

Já nas regiões do Bolsão, Norte e Leste, as mínimas ficam entre 16°C e 21°C, enquanto as máximas podem alcançar 34°C. Em Campo Grande, a previsão indica temperaturas entre 18°C e 20°C nas primeiras horas do dia e máximas entre 27°C e 29°C.

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