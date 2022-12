Para a capital, a previsão é de sol pela manhã e pancadas de chuva isoladas na tarde

Nesta terça-feira (27), a previsão para a Capital é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com mínima de 21ºC e máxima de 30ºC. No período da tarde e noite, há grande probabilidade de pancadas de chuva isoladas, em diversos pontos da cidade, conforme indica a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Essa previsão abrange as demais cidades do centro-sul (Dourados), norte (Coxim e Camapuã) e nordeste (Paranaíba e Três Lagoas) do estado. São esperadas temperaturas mínimas entre 20/23°C e máximas de até 33°C nas regiões sul (Ponta Porã e Iguatemi) e leste (Anaurilândia) do estado.

Já na região norte (Coxim e Camapuã), espera-se mínimas entre 21/23°C e máximas de até 34°C. Na capital, espera-se temperatura mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

O Inmet prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). De acordo com o instituto meteorológico, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.