Meteorologia renova alerta de pancadas de chuva em MS

O Inmet (Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística) renovou o alerta para chuvas intensas em Mato Grosso do Sul a partir deste domingo (25), até o final da manhã desta segunda-feira (26).

No norte do Estado, um alerta laranja foi anunciado nas cidades de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.

Nestes municípios, o alerta é de chuva com 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No restante do Estado, a intensidade da chuva é mais fraco. A meteorologia prevê uma chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

A tarde de Natal foi protagonizada pela chuva que variava de força constantemente. Segundo o Cemtec-MS(Centro de Monitoramento do Tempo e Clima), essas instabilidades devem permanecer no Estado pelo menos até terça-feira (27).

As pancadas de chuvas ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliado à aproximação de uma frente fria e aquecimento diurno. Essas nuvens de chuva também são provocadas pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai.