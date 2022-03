Operário volta a vencer e se mantém na ponta da tabela do hexagonal

Mesmo jogando na casa do adversário, o CE Naviraiense, então vice-lider do hexagonal final, o Operário arrancou, ontem (23), uma vitória com placar simples de 1 a 0 e se mantém na liderança desta fase do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol – Série A 2022.

Com melhor saldo de gols que o concorrente mais próximo, o Costa Rica EC (CREC), que também venceu e assumiu a vice-liderança, com três gols a menos de saldo. Líder e vice-líder chegam a 6 pontos ganhos cada, enquanto o Naviraiense cai para a terceira posição, permanecendo com 3.

O CREC, que havia somado seus três primeiros pontos fora de casa, diante do Aquidauanense, por 2 a 1, desta vez venceu por 1 a 0 em casa o Dourados AC, que perde a segunda partida e agora ocupa a última posição na tabela desta fase, sem somar pontos – perdeu na rodada passada para o Naviraiense, por 3 a 1.

Já SER Chapadão (SERC) e Aquidauanense, que ficaram no empate em 1 a 1, na abertura da rodada, hoje à tarde, somaram seus primeiros pontos na reta final da competição. Com o resultado, azulão de Aquidauana mantém a quarta colocação, com melhor saldo de gol (-1) que o adversário (-4), que vinha de derrota de 4 a 0 para o Galo, e fica em quinto lugar.

Ponta em nova disputa

Depois de assumir a ponta, o Galo segue com a sina de colocar a posição em disputa contra um concorrente direto e vice-líder. Na próxima rodada, a terceira desta fase, marcada para o próximo domingo (27).

O alvi-negro recebe nada menos que o CREC, vice-líder, dono da melhor campanha geral até aqui e último campeão. Dourados x Aquidauanese, em Dourados, e Naviraiense x SERC, em Naviraí, completam a rodada.

Com informações Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul