Operação combate extração ilegal de madeira em terra indígena de MS

Fiscalização investiga participação de terceiros em esquema de extração ilegal de madeira

Cinco homens, sendo quatro paraguaios e um com dupla nacionalidade, foram presos por extração ilegal de madeira próximo à aldeia Barro Preto, em território Kadiwéu, em Mato Grosso do Sul.

A operação conjunta contou com agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Polícia Militar Ambiental (PMA) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Foram apreendidas 500 lascas e 33 postes de aroeira, além de motosserras e outros equipamentos, entre os dias 12 e 13 deste mês.

Os responsáveis foram notificados e responderão a processo administrativo. A fiscalização continua para apurar eventual participação de terceiros na extração ilegal de madeira.

Extração ilegal

A Terra Indígena Kadiwéu apresenta histórico recorrente da atividade ilícita, com intervalos cada vez menores entre as ocorrências.

Em abril deste ano, outra operação apreendeu cerca de 30 metros cúbicos de aroeira beneficiada em postes e lascas. Também há registros de ações semelhantes realizadas em 2023 e 2024.

A madeira apreendida será destinada ao Comando Militar do Oeste do Exército Brasileiro, responsável pelo recolhimento e pela destinação adequada do material, conforme prevê a legislação vigente.

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