Ônibus com 42 passageiros sai da pista e tomba na MS-384

Um ônibus de turismo com 42 pessoas saiu da pista de rolamento e tombou nas primeiras horas da manhã deste domingo (25), parando às margens da rodovia MS-384, 15 quilômetros antes de Bela Vista.

Segundo Jardim MS News, o motorista teria perdido o controle da direção do ônibus e saiu da pista às 5h30. O grupo é de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero e tinha como destino a cidade de Bonito para passar o feriado de Natal.

Alguns passageiros tiveram ferimentos leves e dois foram resgatados em estado grave. Duas unidades de resgate do corpo de bombeiros do município foram acionadas, sendo usado o desencarcerador para liberar as duas vítimas que estavam presas no interior do ônibus.

Quando a polícia militar polícia chegou o motorista já havia deixado o local. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.