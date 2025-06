O que move Campo Grande? Gente que cuida, planeja e realiza, todos os dias!

Todos os dias, ainda de madrugada, a equipe de colaboradores do Consórcio Guaicurus já está de pé. É preciso madrugar para garantir que os ônibus cumpram seus trajetos no horário, de ponto em ponto, levando a população de Campo Grande para a escola, o trabalho ou de volta para casa.

A equipe inicia os trabalhos pontualmente às 3h50 para garantir que tudo funcione de forma adequada até a entrada dos passageiros no coletivo, que roda 24 horas por dia. Da higienização dos veículos à organização das escalas de motoristas, passando pela manutenção, logística e atenção aos horários de cada trecho, há profissionais dispostos e competentes cuidando, planejando e realizando cada passo.

“O que a gente faz com amor, corre bem”, resume o motorista de transporte coletivo, Luiz Ferreira da Silva. Com mais de duas décadas de Consórcio Guaicurus, o colaborador não esconde a paixão pelo trabalho, que envolve compromisso e, principalmente, responsabilidade. “A gente tem que fazer o que gosta, tem que gostar da profissão para que tudo dê certo”, completa.

Ao todo, diversos colaboradores atuam em mais de 13 setores diretamente para garantir a segurança e o serviço de qualidade do Consórcio Guaicurus. Por trás de cada linha, existe uma rede que trabalha com seriedade para conectar a população ao seu destino, com segurança, eficiência e respeito.

“Temos uma boa gerência, que dá todo o suporte para os colaboradores. Sempre que precisamos implementar uma mudança, há um treinamento e o acompanhamento necessário”, ressalta Helena da Silva, atendente do Consórcio Guaicurus.

Há dez anos, ela trabalha diretamente no setor de atendimento da companhia, garantindo que a qualidade do serviço seja mantida dia após dia. “É uma coisa que eu gosto de fazer”, pontua.

O serviço executado com maestria é resultado da dedicação dos colaboradores, que priorizam um serviço feito de cidadão para cidadão, no qual todos compreendem a importância de um sistema que garante o funcionamento de toda a cidade.

Em três décadas, mais de 400 ônibus rodaram 2.156.648 km de percurso, o equivalente a 146 voltas na Terra, um marco importante que mostra a eficiência de uma companhia que preza pela mobilidade das pessoas e o desenvolvimento de Campo Grande.

