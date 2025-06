Funsat oferta 1.572 vagas de trabalho nesta quinta-feira

No último dia de atendimento da Funsat (Fundação Social do Trabalho), antes do feriado municipal de 13 de Junho, a Agência de Intermediação do órgão anuncia oportunidades de 182 empresas de Campo Grande, com recrutamento estimado para 1.572 vagas, referentes a 138 profissões diferentes, para os interessados que estiverem com o cadastro em dia no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

No quadro geral das triagens, a Fundação aponta procuras por acougueiro (41 postos), ajudante de padeiro (1 posto), analista administrativo (1 posto), assistente de vendas (5 postos), auxiliar de armazenamento (11 postos), auxiliar de Logística (20 postos), borracheiro (1 posto), encanador (2 postos), montador de equipamentos eletrônicos e instalações de sinalização (10 postos), operador de caixa (259 postos), e ainda duas vagas para porteiro.

Já, entre os 1.044 anúncios de perfil aberto, nos quais o empregador não exige experiência para contratar, a Funsat relaciona sete destaques: auxiliar de escritório (1 posto), auxiliar nos Serviços de Alimentação (111 postos), lavador de pratos (4 postos), operador de Telemarketing Ativo (10 postos), repositor de mercadorias (129 postos), servente de obras (13 postos), além de três vagas para vendedor interno.

Profissionais do público PCD (Pessoa com Deficiência) contam no dia com seis captações exclusivas, referente a cinco funções: agente de saneamento (1), assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (1) e vendedor interno (1).

Serviço: Para saber mais, ligue no telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou acesse o perfil @funsat.cg no Instagram. Todo serviço fornecido pela Funsat é gratuito, sendo viabilizado por recursos da Prefeitura de Campo Grande e do Ministério do Trabalho e Emprego. O funcionamento da Agência da pasta acontece das 7h às 17h.

