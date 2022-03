Nuvens e chuva marcam o domingo em MS; termômetros ficam amenos

A previsão meteorológica para hoje (13) vai ser de tempo instável, com céu carregado de nuvens e alta possibilidade de chuvas locais, porém fortes, em boa parte do Estado. É o que indica o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) neste domingo.

Da análise, espera-se que as regiões centro-norte e leste de MS possam registrar acúmulos acima dos 30 milímetros. Em Campo Grande, por mais que o dia tenha amanhecido “seco”, há previsão de pancadas isoladas pela cidade ainda a tarde.

Neste dia “fresquinho”, é provável que o campo-grandense queira curtir o domingão debaixo da coberta. As temperaturas seguirão amenas, com mínimas entre 20°C a 24°C e máximas de 29°C.

De acordo com o Cemtec, podem ocorrer nessas localidades tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento – sem contar com eventual queda de granizo. Veja no mapa abaixo: