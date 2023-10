Novo espaço de múltiplo uso é inaugurado no Parque dos Poderes

Foi inaugurado neste domingo (8) pelo governador Eduardo Riedel próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, na avenida Poeta Manoel de Barros, esquina com a rua Gardênia, o Centro de Multiplo Uso ‘Arquiteta Zuleide Simabuco Higa’. Secretários de Estado e parlamentares compareceram.

O novo espaço no Parque dos Poderes conta com sanitários masculino e feminino, banheiro especial, fraldário, multiestação de ginástica ao ar livre, um tótem vaporizador de água para que os usuários do parque se refresquem, bebedeouro em inox, playground, calibrador de pneus, kit coletor de fezes de animais e kit ferramenta para bicicletas.

Além disso, o local conta com uma sala de estar, uma lanchonete e uma sala que será destinada para atividades do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Aos fundos, um estacionamento de 170 m² foi criado, oferecendo vagas para carros e motos. Ao todo, o investimento no espaço foi de R$ 2 milhões.

“Quando nos chegou a vontade da comunidade em fechar as ruas do Parque dos Poderes aos sábados e domingos [hoje denominado projeto Domingo no Parque] começamos a fazer a articulação para isso se concretizar e fizemos a experimentação, e a coisa foi crescendo”, explica o governador sobre o estopim para que a região se tornasse uma área de lazer aos fins de semana.

Riedel continua ainda que no mesmo momento surgiu a discussão para revitalizar o Parque e assim também o trabalho com a Zuleide para construir o projeto, hoje posto para a população. “Foi quase um ano de pensamento e a todo momento em sentava com ela, pois era ela quem dava o tom, pensava no detalhe do banco que as pessoas estão sentadas ali. Aquele vaporizador ali, foi ela que pensou. A Zuleide se envolveu com cada detalhe”, frisa.

“Nesse parque todo a Zuleide está presente, mas não só aqui, mas em toda Campo Grande, em vários municípios de Mato Grosso do Sul”, completa o governador em seu discurso lembrando da homenageada do dia e que vai nomear o espaço construído em 10 meses.

Ao término da obra, foi aberto em edital processo para repasse da gestão e manutenção do espaço à comunidade. A responsabilidade por esse trabalho no local, que tem 168 m² de área construída, ficará com a associação de ciclistas FireBikers. “Que a gente siga em frente nesse parque maravilhoso, que é de vocês, de Campo Grande, dos sul-mato-grossenses, e a gente continua trabalhando pelas pessoas e para as pessoas”, conclui Riedel.

Além de Riedel, Miranda e Rene, a primeira-dama Mônica Riedel, a secretária de Administração, Ana Nardes, o diretor-presidente da Fundação de Cultura, Eduardo Mendes, o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, os senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina, o deputado federal Luiz Ovando e o deputado estadual Roberto Hashioka estiveram no local.

Com informações da Fundesporte