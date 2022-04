No meio da rua, mulher é encontrada morta com tiro no rosto em Sidrolândia

Com marca de tiro no rosto, uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta no meio da rua no bairro São Bento na madrugada deste sábado (30) em Sidrolândia – distante 64 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o registro policial, equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e quando chegaram ao local encontraram a mulher caída na pista ao lado de uma bicicleta rosa.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada mas já estava sem vida. A vítima tinha marcas de tiro no rosto, com isto a equipe da Polícia Civil e Perícia foram chamadas.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia como homicídio simples.