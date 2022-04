Amanhã tem ‘Reggae do Trabalhador’ na Praça Cuiabá

Grandes nomes da música regional se apresentam a partir das 15h

Por Marcelo Rezende

A Associação Reggae deMato Grosso do Sul realiza a 1ª edição do Reggae do Trabalhador, um evento pensado para celebrar o Dia do Trabalhador e o Dia Nacional do Reggae, amanhã às 15h, na Praça Cuiabá.

A organização do evento sugere ao público a doação de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite. A CUFA (Central Única das Favelas) receberá esses produtos para distribuir para as famílias da cidade. Reggae do Trabalhador conta com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), e apoio cultural da Rádio e TV Educativa.

O Rockers Sound System é o coletivo de som que anima o evento, junto a grandes músicos da cidade, como André Stábile, Rafaela Oliveira, Italheira, João Leão, Édipo Ortiz e Renatto Jackson.

De acordo com Diego Manciba, presidente da Associação Reggae MS, esta ação foi pensada para apresentar a cultura reggae à sociedade, e também celebrar essa expressão cultural junto daqueles que já fomentam a cena.

“O evento visa contemplar uma parte da sociedade que utiliza a linguagem cultural reggae, além de divulgar a cultura afro-brasileira nas suas diversas vertentes. Visa também movimentar o comércio local e ambulante em geral”, pontua.

